Shakira y Carlos Vives defienden su autoría de 'La Bicicleta'

Los cantantes Carlos Vives y Shakira han acudido este miércoles al Juzgado de lo Mercantil número 12 de la ciudad de Madrid para testificar en el marco del proceso judicial ligado a las acusaciones de plagio recibidas por su exitoso tema 'La Bicicleta', el cual supone, a juicio del artista cubano Livan Rafael Castellanos, responsable de la demanda que fue admitida a trámite hace casi dos años, una copia flagrante de su canción de 1997 'Yo te quiero tanto'.

Sonriente y aparentemente tranquila, la estrella de la música apareció esta mañana en las inmediaciones del céntrico edificio y optó por no ofrecer declaraciones de ningún tipo a los medios de comunicación allí congregados. Sin embargo, una vez dentro del juzgado a la colombiana no le faltaron argumentos y razones para defender su autoría -y la de los coescritores del sencillo, el propio Vives y Andrés Eduardo Castro- al tiempo que rechazaba las acusaciones vertidas contra todos ellos.

"Mi canción trata sobre mi tierra natal, es un homenaje a mi ciudad Barranquilla, en Colombia. No tiene nada que ver con Cuba. Es diferente, no hay similitudes ni en la melodía, ni en la letra, hasta la temática es diferente ", reza un extracto del testimonio ofrecido por la intérprete, quien según Europa Press habría interpretado incluso algunos versos de la canción para reforzar su postura, ante el juez encargado de dirimir la disputa.

Por su parte, Carlos Vives sostiene que ni siquiera conocía el tema en el que supuestamente está basado su sencillo, uno de los grandes éxitos del verano de 2016 y ganador de dos premios Grammy Latino, y tampoco al autor del mismo, cuyo nombre artístico es Livam y lleva años residiendo en la capital española.

El demandante, no obstante, asegura que el citado Andrés Castro, quien también ejerce como productor de 'La Bicicleta', tuvo acceso a su canción a través de su representante y con la intermediación de la discográfica Sony Music, a la que va igualmente dirigido el recurso judicial. Sin poder contener las lágrimas, Livam no dudó en compartir durante la vista detalles sobre el duro golpe emocional que habría supuesto para él la supuesta sustracción: "Es como si me hubieran robado a uno de mis hijos... Me están robando", afirmó en declaraciones recogidas por la mencionada agencia.