"Soy J Balvin de Medellín, Colombia"

J Balvin tuvo el honor de ser el primer colombiano en cantar reggaetón en el festival más grande del mundo: Coachella. Su presentación, que fue transmitida en vivo a través de YouTube, era una de las más esperadas y, sin duda alguna, cumplió con todas las expectativas.

Ahí lo tienen! El mejor momento de @JBALVIN en #Coachella. Este es El Niño e’ Medellín cortando esos 15 años de espera.



Como dice él: “No hables de mí si no es con calidá” pic.twitter.com/yKdylmEaLa — Juan Pablo Vargas Cuéllar. (@JuanVargasCue) 14 de abril de 2019

"15 años esperando este momento" aseguró J Balvin en la tarima ante miles de espectadores que se movieron al ritmo de 'Reggaeton', 'Ambiente', 'No es Justo' y muchas más.

Un show de luces, una figura gigante y unas visuales sorprendentes complementaron la presentación del colombiano. Por otro lado, J Balvin hizo un homenaje al reggaetón cantando 'Gasolina' y 'Oye Mi Canto', generando ovación del público.

J Balvin no podía dejar a un lado sus grandes colaboraciones, es por eso que cuando cantó 'Con Altura' invitó a Rosalía, a la hora de interpretar 'I Like It' aparecieron "Cardi B" y "Bad Bunny" representados por dos grandes cabezas y la gran sorpresa: Sean Paul.

El género urbano estará presente en el segundo día del festival con Bad Bunny.