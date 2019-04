Lluvia de críticas a Yina Calderón por una controversial publicación

Para nadie es un secreto que Yina Calderón ha tenido varias intervenciones quirúrgicas con el fin de mejorar su aspecto físico y fue por esta razón que muchos de sus seguidores la señalaron por publicar en sus redes sociales un texto que decía:

“soy una mujer segura de mi misma y por ese motivo, no me da miedo ni me acompleja subir una foto regando la baba mientras duermo, una mujer no siempre esta full arreglada, todas tenemos nuestros momentos…cuando entiendas eso y no te acomplejes ese día serás una mujer empoderada”.

De inmediato sus seguidores arremetieron contra ella, diciendo que no se puede hablar de complejo cuando ella tiene operado absolutamente todo gracias a que no se sentía bien de cómo era en un pasado. ¿Tienen razón sus seguidores?