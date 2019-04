¡Se reveló el secreto! Estas son las cirugías que tiene Lina Tejeiro

Lina decidió acabar de raíz todos los rumores que había sobre su cuerpo y de las cirugías que supuestamente se había practicado, por medio de sus historias de Instagram, la joven decidió contar varios detalles íntimos de su vida que tomaron por sorpresa a sus seguidores.

Tejeiro respondió sin tapujos a la pregunta ¿Cuántas cirugías tienes y qué te hiciste?:

“Me hice una reducción y levantamiento de busto porque era muy ‘tetona’. Sigo siendo ‘tetona’ pero era más ‘tetona’… Y me hice una liposucción a los 16 años que no sé por qué me hice esa cirugía a los 16 años”.

Aquí tenemos su respuesta: