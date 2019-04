Si lloras por tu ex podrás bajar de peso

Mucho se ha hablado sobre la supuesta “Lipotusa” y al parecer un estudio ha demostrado que llorar por tu ex pareja no es tan malo. Según el American Journal of Ophtalmolohy, llorar reduce el nivel de prolactinas, adrenocorticotrópica y leucina encefalecina, hormonas que provocan aumento de peso.

Cuando estas hormonas se liberan, se reduce el estrés y como consecuencia, se promueve una considerable pérdida de peso. En cambio, si te aguantas el llanto, tu metabolisto se hace más lento.

Así que si quieres ser fuerte y no quieres que nadie te vea llorar, piénsalo dos veces, mejor el llanto que unos kilitos de más. ¿No?