Descubren a Adele besándose con otro hombre poco tiempo después de su divorcio

El medio The Sun asegura que la cantante ha sido vista en varias ocasiones junto a un hombre norteamericano, aún no se conoce su nombre pero algunos dicen que físicamente es demasiado parecido a su ex esposo.

Una de las fuentes cercanas a la cantante contó que Adele desde que vive en Los Ángeles ha desarrollado un gusto especial por los hombres norteamericanos y además aseguro:

“Es verdad que estuvo en Nueva York besándose con un hombre con mucha barba, pero más delgado y arreglado que Simon. Están conociéndose; ella no busca nada serio, porque su prioridad es su hijo”

¿Será que Adele ya tenía otro hombre? ¡Amanecerá y veremos!