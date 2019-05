¿Paulina Vega, modelo curvy?

Una publicación en las redes sociales de Paulina Vega ha generado polémica entre los seguidores de la ex reina y Miss Universo. La colombiana compartió una historia con sus seguidores que no dejó de sorprender a más de uno.

En mi agencia de Nueva York me catalogaron cómo modelo “plus size”, comentó Paulina en su foto. Inmediatamente los comentarios no faltaron: "Si tu eres plus size yo soy elefante size", "Ojalá yo fuera plus size como tú" comentaron algunos.

La misma modelo contó la historia en su blog. Asegura que al tiempo de haber firmado con dicha agencia en Nueva York, ellos la catalogaron como Plus Size solo porque subió un kilo de peso.

Paulina cuenta que eso la hizo reflexionar sobre si de verdad quería eso para ella. Sentirse juzgada por su apariencia no le pareció bien la hizo saber que no estaba en el lugar indicado. La historia completa acá.