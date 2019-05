Así se refirió el papá de Legarda a Luisa Fernanda W

Al parecer, los comentarios del papá de Legarda hacia Luisa Fernanda W no paran. Recordemos que todo empezó cuando, 'Don Legarda' no estuvo de acuerdo con el vídeo de 'Me Sigues Queriendo' y por eso este no se lanzó.

El papá de Legarda envió unos mensajes a Nicolás Arrieta contando por qué no estuvo de acuerdo con el vídeo y con la portada del último trabajo del cantante; Luisa se refirió a esto como una vil mentira, así lo reporta Protagonistas.com.co

A pesar de esto, una seguidora de Don Fabio se mostró 'preocupada' por las declaraciones de la Youtuber y, por eso, se habría referido a la influencer como una "vistima".

Mira lo que dijo y más en nuestra galería.