Vicente Fernández se niega a transplante y así reaccionan las redes

Recientemente, Vicente Fernández hizo una polémica declaración en una entrevista. El cantante se negó a recibir un transplante de hígado por temor a que el donante fuera gay o drogadicto.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto"

Su declaración generó rechazo y las redes sociales no se lo perdonaron. ¡Mira más memes en nuestra galería!