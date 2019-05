Lenovo lanzará su primer portátil con pantalla plegable en 2020

La compañía Lenovo acaba de desvelar a través de Twitter el prototipo de su ordenador personal ThinkPad X1 como el primero de una nueva línea de artículos que representarán, en sus propias palabras, el futuro en materia de diseño gracias a sus pantallas plegables.

Lenovo ha querido hacer hincapié en que su innovadora apuesta, que no verá la luz hasta 2020, no debe considerarse una mera tablet, un smartphone o un cruce de ambos, sino que contará con todas las prestaciones de un portátil a pesar de no incluir un teclado físico. Ese detalle se solventará con la aparición de uno virtual en la parte inferior en el momento en que el dispositivo se doble en un ángulo recto.

Para quienes no se sientan del todo cómodos tecleando directamente sobre la pantalla, la firma china planea lanzar al mercado un teclado físico que se conectaría mediante bluetooth.

El principal atractivo de ThinkPad X1, cuyo nombre es aún provisional, es el tamaño de su pantalla que alcanza las 13 pulgadas desplegada (similar a la de otros portátiles ligeros) y que, sin embargo, ocupa menos espacio que una tablet al plegarse.