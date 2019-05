Desestimada la demanda contra Shakira y Carlos Vives

Los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives han abandonado en la mañana de este viernes el Juzgado de lo Mercantil número 12 de la ciudad de Madrid sonrientes y visiblemente satisfechos tras la vista oral que se ha celebrado para resolver el mediático litigio en torno a la autoría de su éxito de 2016 'La Bicicleta'.

Hay que recordar que el músico cubano Livan Rafael Castellanos, afincado desde hace años en la capital española, interpuso una demanda contra ambos intérpretes al considerar que el tema suponía un plagio de su canción de 1997 'Yo te quiero tanto'. El pasado marzo las dos partes se dieron cita en el mismo tribunal para defender sus posiciones y hoy, tras volver a prestar testimonio, el juez encargado del caso ha tomado una decisión definitiva sobre la disputa.

Según informa el diario El País, el magistrado ha desestimado finalmente la demanda y ha determinado que las dos canciones son "diferentes", tanto en lo referente al ritmo y a la melodía como en lo que respecta a los versos, al margen de que existan leves similitudes de corte circunstancial. El mismo medio cita además a la propia Shakira argumentando con vehemencia el por qué de la originalidad del sencillo que escribió íntegramente con Vives y con el también compositor Andrés Eduardo Castro.

"El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato", habría declarado la estrella del pop ante el juez, para incidir justo a continuación en su honradez como artista y en lo intachable de su trayectoria profesional.

"En 30 años de carrera y desde los ocho años que empecé a cantar en mi casa de Colombia, nunca se me había acusado antes de plagio", habría sentenciado.