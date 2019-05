Kylie Jenner defiende la calidad de su nueva línea de cosméticos

La estrella televisiva Kylie Jenner recibió esta semana un sinfín de críticas en las redes sociales al presentar uno de los seis artículos que componen su nueva línea de cosméticos 'Kylie Skin', un exfoliante con extractos de nuez que, a juicio de numerosos internautas, podría resultar demasiado "abrasivo" para la piel y, en consecuencia, destruir las barreras naturales que protegen la epidermis.

Aunque en el vídeo explicativo sobre las propiedades y beneficios de dicho producto ella ya aseguraba que la crema no era irritante y que dejaba su rostro limpio, luminoso y suave como la "piel de un bebé", ahora Kylie ha tenido que salir una vez más al paso de los ataques para incidir en que sus soluciones para el cuidado de la piel han llevado consigo nada menos que un año entero de trabajo y "diez meses" continuos de pruebas sobre su propia cara.

"Me ha llevado un año crear esta nueva gama y durante diez meses la he estado usando yo misma para asegurarme de que satisfacían al completo mis necesidades. He probado diferentes muestras y hemos trabajado sin descanso hasta encontrar el nivel de espuma y cremosidad perfectas, para que el aroma fuera maravilloso y refrescante", ha detallado la joven empresaria a través de sus redes sociales.

Además del citado exfoliante, la hermanastra de Kim Kardashian empezará a comercializar la semana que viene, a través de su página web, un limpiador de cara con efecto espuma, un tonificador de leche de vainilla, una crema hidratante para la cara, un sérum de Vitamina C y una crema específicamente concebida para el contorno de los ojos.

"Mis hermanas me enseñaron siendo bien pequeña que era muy importante usar crema para los ojos. Puedes empezar con ella tan pronto como te apetezca porque su efecto es ante todo preventivo", ha añadido sobre la influencia que han ejercido otras celebridades del clan Kardashian en su último proyecto profesional.