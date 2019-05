Kelly Clarkson estalla antes los rumores sobre su pérdida de peso

La cantante Kelly Clarkson siempre ha sostenido que los comentarios acerca de su imagen y, en concreto, el aumento de peso que había experimentado en comparación con los inicios de su carrera, no le quitaban en absoluto el sueño, pero el año pasado sus fans no pudieron evitar percatarse de que había comenzado a lucir una silueta mucho más estilizada.

En aquel momento la intérprete se encargó de aclarar que había realizado una serie de cambios en su rutina diaria debido a los problemas de tiroides derivados de la enfermedad autoinmune que padece y eso explicaba que hubiera perdido algo más de quince kilos.

Pese a ello, adelgazar nunca ha sido su objetivo último y por esa misma razón ahora se ha tomado como una ofensa personal las historias acerca de que estaría tomando distintas medicaciones y restringiendo la ingesta de calorías por motivos puramente estéticos.

"Algunas de las noticias falsas que circulan por ahí acerca de mi persona hacen referencia a las pastillas raras que estaría tomando para perder peso, o a las últimas tendencias en dietas a las que me habría apuntado. Nada de eso es cierto. No tengo tiempo para cosas así. Sigo comiendo lo mismo de siempre. Solo que ahora utilizo harinas, azúcares e ingredientes diferentes", ha asegurado la artista a través de su cuenta de Twitter, mencionando en el tuit al doctor Gundry, cuyas indicaciones en el libro 'The Plant Paradox' está siguiendo en la actualidad.