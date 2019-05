¿Por qué Black Mirror solo tendrá tres episodios?

La serie que nos muestra los efectos colaterales de la tecnología en el futuro está a punto de estrenar su nueva temporada. Aunque algunas entregas anteriores eran seis capítulos por temporada, la quinta versión solo tendrá tres capítulos.

En diciembre de 2018, Netflix lanzó Black Mirror: Bandersnatch, una película interactiva que nos contó la historia de una tecnología que comandaba la vida de las personas como individuos y como sociedad.

La quinta temporada de Black Mirror cuenta con la actuación de Miley Cyrus como 'Ashley', una estrella del pop que lanza un robot llamado 'Ashley Too' que cuenta con la voz y la personalidad de la cantante. Ashley sufre aparentemente de depresión, lo que afecta la funcionalidad del robot. El capítulo se llama 'Rahcel, Jack and Ashley Too':

Por otro lado está 'Smithereens' que nos cuenta la historia de un conductor de algo parecido a 'Uber'. El protagonista, que al parecer suele usar una aplicación de meditación, pierde la calma al recoger a un pasajero quien le pide llevarlo a Smithereens y lo toma de rehén. Cuenta la participación de Andrew Scott, Damson Idris y Topher Grace.

Striking Vipers cuenta la historia de una pareja que busca tener su segundo hijo, sin embargo el esposo se encuentra distanciado. Un amigo le muestra la vida que tiene y las mujeres con la que ha estado; esto, al parecer, lo hace buscar una 'realidad alternativa' donde puede escapar de su esposa y familia. Anthony Mackie y Nicole Beharie protagonizan este capítulo.