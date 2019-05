Rita Ora lo tiene 'difícil' a la hora de conocer al amor de su vida

Aunque no ha mencionado en ningún momento a los dos hombres con los que se le ha venido relacionando sentimentalmente a lo largo de los últimos meses, el músico Andrew Wyatt y el actor Andrew Garfield, la cantante Rita Ora no ha tenido reparo alguno en confesar que cada vez le resulta más complicado encontrar tiempo en su agenda para poder dedicarlo enteramente a la tarea de tratar de rehacer su vida sentimental, así como la predisposición necesaria para afrontar con optimismo la misión.

"Me he dado cuenta de que es muy difícil cultivar una relación, pero si en ocasiones resulta demasiado difícil, eso confirma que no es el mejor momento para iniciar una. Por desgracia, cada vez que se me ve con un hombre se habla de él como si fuera mi novio. Y para serte completamente sincera, estar inmersa en una relación no es a día de hoy una de mis prioridades", ha asegurado la intérprete británica en conversación con el diario The Sun, justo antes de reconocer, por otro lado, que ya está visualizando mentalmente su futuro en la maternidad.

"No quiero dejarlo para demasiado tarde, la verdad, porque me gustaría tener familia numerosa dentro de unos años", ha aseverado.

La estrella del pop también ha aprovechado su entrevista para desmentir con rotundidad los rumores que han circulado últimamente en la prensa inglesa acerca de un hipotético idilio con el cantante Liam Payne, ex de One Direction y de la vocalista Cheryl Tweedy, describiendo al también padre del pequeño Bear (2) como un "buen y cercano amigo".

"Sé que la gente ha estado diciendo por ahí que tengo algo con Liam Payne, y tengo que decir que es uno de los chicos más maravillosos que he conocido en la vida. Sí, es un buen amigo y se ha convertido en uno de los más cercanos para mí, pero que dos famosos tengan una conexión personal no significa que estén juntos en ese sentido", ha explicado Rita en la misma charla.