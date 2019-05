Iker Casillas se siente 'feliz' por esta razón

Como se desprende del extenso reportaje fotográfico que ha venido compartiendo Sara Carbonero en las últimas horas, el excapitán de la selección española Iker Casillas ha disfrutado de una celebración de cumpleaños más sobria de lo habitual debido al período de reposo en el que aún se encuentra desde que, hace ya 20 días, sufriera un infarto de miocardio que casi le cuesta la vida.

Con la mera compañía de su esposa y sus dos hijos, los pequeños Martín y Lucas, el ahora portero del Oporto festejó como es debido su llegada a los 38 años y posteriormente recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre los sentimientos encontrados que le invadían en su gran día, marcado por el agradecimiento pero también por las secuelas emocionales que le han dejado sus recientes problemas de salud.

"Esta vez no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro de que en algún momento de vuestras vidas os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que os lleve a no tener un buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aun así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. Tengo que estar feliz", ha escrito el madrileño en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que aparece sosteniendo dos globos con los dígitos de su nueva edad.

Al margen del efecto que ha tenido semejante contratiempo en su estado de ánimo, lo cierto es que Iker se consuela con el hecho de estar vivo y rodeado de aquellos a los que más quiere, así como con la avalancha de mensajes de cariño que ha venido recibiendo en las redes sociales por parte de amigos, compañeros de profesión y demás internautas.

"Tengo que estar feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros. Los 37 se fueron y ¡menos mal! ¿Qué nos traerán los 38? Por ahora me conformo con poder verlos. ¡Gracias a todas aquellas personas que se han tomado un minuto de su tiempo para felicitarme!", le ha dirigido a todos sus seguidores de la plataforma.