El cara a cara de Taylor Swift con Sophie Turner, la actual esposa de su ex Joe Jonas

Esta semana Taylor Swift viajó a Reino Unido para grabar su primera entrevista televisiva en años y presentar su sencillo 'ME!' en el programa 'The Graham Norton Show', donde por caprichos del destino coincidió con Sophie Turner, que acudía a promocionar la película 'X-Men: Dark Phoenix' junto a sus compañeros de reparto Jessica Chastain, James McAvoy y Michael Fassbender.

Para quien no esté al corriente, Sophie se casó a principios de este mes de mayo con Joe Jonas, que resulta ser uno de los exnovios a los que la estrella de la música dedicó una canción -'Forever and Always'- en la que no le dejaba precisamente en muy buen lugar. Por las imágenes promocionales que ya se han hecho públicas, ninguna de las dos jóvenes dio muestras de sentirse incómoda en presencia de la otra, aunque habrá que esperar a que se emita el programa este mismo viernes para descubrir de qué hablaron.

Ver esta publicación en Instagram 🦋 Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 25 de Abr de 2019 a las 3:21 PDT

Da la casualidad de que hace unas semanas la cantante aprovechó su paso por el programa de su buena amiga Ellen DeGeneres para pedir perdón públicamente a Joe por haber compartido los detalles de su ruptura años atrás en ese mismo espacio televisivo al desvelar que el líder de los Jonas Brothers había roto con ella por teléfono en una conversación de 25 segundos.

Su decisión de volver a hacer mención a aquel episodio de su vida amorosa una década más tarde, para reconocer que se arrepentía de la manera en que había actuado, podría deberse a que en aquel entonces Taylor ya tenía cerrada su agenda y era consciente de que coincidiría con la actriz de 'Juego de Tronos' ante las cámaras, de ahí que quisiera contribuir a limar asperezas con una disculpa.

Por otra parte, Joe ya había asegurado en muchas ocasiones anteriores que no le guardaba ningún rencor a su ex y que, de hecho, con el paso del tiempo ambos habían sido capaces de mantener una relación cordial.