Kit Harington no pudo evitar llorar al leer el final de 'Game Of Thrones'

HBO lanzó el documental "The Last Watch" que se centra en el rodaje de la última temporada de Game Of Thrones. Esta producción muestra imágenes que ocurrieron al final de la épica serie.

(Spoilers)

Al final de la serie, Jon Snow mata a Daenerys y, para muchos, fue inesperado e impactante. Al parecer, para Kit Harington también lo fue y por eso lloró al leer esta parte del guión.

Televidentes compartieron la reacción del actor, quien se tapaba la poca mientras Emilia Clarke (Daenerys) solo se reía y simulaba su muerte.