Maluma regresa a Instagram para anunciar una nueva serie para YouTube

Al final, a Maluma no le ha durado ni 48 horas el enfado con sus seguidores de la esfera virtual después de que estos le criticaran duramente a lo largo del fin de semana por la publicación de un vídeo en el que aparecía jugando con una cría de león que muchos dieron por sentado que se trataba de su nueva mascota.

En realidad el cachorro es uno de los animales que reside en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger y que ha sido bautizado como 'Mala Mía' en honor a uno de sus sencillos más famosos del colombiano. Los comentarios en que le acusaban de contribuir al tráfico de especies exóticas le dolieron especialmente al artista, que siempre se ha considerado un animalista declarado, y tras aclarar que el leoncito había sido rescatado por sus cuidadores de una muerte segura en un vídeo en el que se le veía claramente enfadado, decidió cerrar sus perfiles de la esfera virtual.

Ver esta publicación en Instagram #MalumaLoQueSoy #Maluma #MalumaBaby Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 27 de May de 2019 a las 10:06 PDT

Sin embargo, su ausencia no se ha prolongado demasiado y este mismo martes ha regresado por todo lo alto con noticias muy emocionantes.

"Bueno parceros, tranquilos, no me he ido. Algo grande va a pasar este cinco de junio. Estad atentos", ha adelantado a través de la sección de Stories antes de realizar el gran anuncio en su perfil: el estreno de una serie original de YouTube acerca de su vida y su carrera.

Ver esta publicación en Instagram “Soy demasiado hermosa” att: #MalaMiaBJWT 🦁 Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 24 de May de 2019 a las 6:00 PDT

Por el título que aparece en las imágenes promocionales, 'Lo que era, lo que soy, lo que seré', lo más probable es que se trate de una especie de documental que aborde sus inicios en la industria tras renunciar al fútbol y sus planes para consolidar su desembarco en el mercado anglosajón.