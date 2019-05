Sophie Turner ni se plantea volver a dar vida a Sansa Stark

Ver esta publicación en Instagram

#missandei #margerytyrell #gameofthrones #juegodetronos #GoT #brienneoftarth #jaimelannister #jonsnow #sansastark #daenerystargaryen #daenerys #aryastark #tyrionlannister #davos #samtarly #nedstark #stark #cerseilannister #melisandre #branstark #robstark #khaleesi #theongreyjoy #lyannamormont #thenightking #tormundgiantsbane #tormund