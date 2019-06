¡Tremendo golpe el que se dio Wisin durante una presentación!

Durante un evento en la ciudad de San Antonio Texas, el cantante Wisin al finalizar su show junto a Yandel, se estaba despidiendo del público, fue tanta la emoción del cantante que al intentar regresar a su camerino, no logró percatase de un tremendo hueco que tenía la tarima y en cuestión de segundo el artista terminó cayendo en él.

En ese momento el equipo técnico del evento y sus compañeros intentaron socorrer a Wisin al ver el fuerte golpe que se propinó. Luego del percance Wisin publicó una foto en el hospital con un sentido mensaje:

”A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate LAREDO que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio. Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes @wisinyyandel#comoantestourusa”.

