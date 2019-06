Ex Protagonista de Novela ahora sería vendedor ambulante

Se trata de Óscar Naranjo, recordado por su polémica participación en el programa en la versión del 2012. Naranjo es recordado por tener conflictos dentro de 'la casa estudio' y problemas de comportamiento.

Meses atrás, Óscar dejó atrás su particular look de cabello largo y crespo para ahora lucir calvo. A su vez, el ex participante del concurso aseguró que ya no es homosexual y estaría enamorado de una mujer.

Ahora volvió a ser noticia ya que según un medio de comunicación llamado 'La Flecha', Naranjo se estaría dedicando a la venta de rosquillas y diabolines en una carretera de Chinú.

Por otro lado, la mujer de la que se enamoró lo habría rechazado. Este es el reportaje que difundió 'La Flecha':