Katy Perry se toma con calma los preparativos de su boda con Orlando Bloom

La cantante Katy Perry y el actor Orlando Bloom siguen sin soltar prenda sobre las fechas que barajan para fijar su esperada boda o sobre los progresos que han venido realizando hasta el momento en lo que a los preparativos de la ceremonia se refiere, pero al menos la intérprete ha querido confirmar ahora de su propia boca que todo va sobre la marcha y, al mismo tiempo, desvelar cuál es su gran prioridad al respecto.

"Vamos avanzando poco a poco, dando un pasito detrás de otro. Desde luego estamos tratando de sentar buenas bases emocionales para un compromiso de por vida, lo cual ya es de por sí muy importante", ha contado la estrella del pop a su paso por la emisora de radio KISS FM para, a continuación, dejar entrever que su enlace no será especialmente "ostentoso" dada la sencillez de su carácter.

"No soy de esas personas a las que les gusta alardear demasiado, nunca he sido muy ostentosa. Mi estilo de vida no tiene mucho que ver con el de otra gente rica y famosa, aunque me siento muy agradecida por todo lo que he recibido tras años de duro trabajo", ha añadido la californiana.

Un buen ejemplo de esa vida relativamente simple y austera que lleva Katy Perry es el que solían ver los turistas que se animan a montarse en los autobuses que recorren las calles de Los Ángeles en busca de las casas de las celebridades, a quienes la artista les daba la oportunidad de admirarla ataviada con un cómodo chándal y en medio de su rutina diaria.

"Esos autobuses solían pasar por mi casa todo el rato y a veces me pillaban saliendo por la puerta con mi ropa deportiva. Quizá pensaban que iba al gimnasio, pero no era el caso, ya que nunca voy al gimnasio. Probablemente iba a hacer recados o a dar una vuelta. Si me los encontraba con mi coche, tocaba la bocina para saludarles", ha rememorado.