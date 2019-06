Selena Gomez elimina todo rastro de Justin Bieber de su Instagram

Pese a que tanto Selena como Justin han pasado página de forma definitiva tras la enésima y última oportunidad que le dieron a su romance de juventud en 2017, los fans siguen siguen sin perder la esperanza de verles juntos algún día y la esfera virtual es la plataforma en la que vuelcan sus teorías acerca de las pistas que demostrarían que algún día volverán a estar juntos.

La cantante no está dispuesta a fomentar ese comportamiento a través de sus propias redes sociales y como medida preventiva ha decidido borrar todo rastro de su ex de su cuenta de Instagram. Este fin de semana ha eliminado discretamente la imagen que compartió en marzo del año pasado para felicitar a Justin, en la que ella aparecía sonriendo y con una polaroid del intérprete tomada cuando era un bebé pegada en la frente junto al mensaje: "El 1 de marzo de 1994 alguien al que conozco muy bien y que me gusta un montón llegó a este mundo. ¡Boom!"

De esa manera Selena ha tratado de ahorrarse el mal rato que su ex vivió hace apenas un mes cuando sus seguidores se volvieron locos al percatarse de que en una de las capturas de pantalla que había compartido de su ordenador se podía leer el nombre de su ex y el título de la canción 'Taki Taki' que ella canta junto a Ozuna, DJ Snake y Cardi B en la barra lateral de las búsquedas previas que él había realizado en el navegador.