Bella Thorne ha vuelto a encontrar la felicidad con el cantante Benjamin Mascolo

Esta misma semana el cantante Benjami Mascolo oficializó su romance con Bella Thorne en Instagram al compartir una fotografía en la que aparecían muy acaramelados, lo que venía a confirmar que la antigua estrella Disney había pasado ya página tras sus rupturas casi simultáneas con Mod Sun y Tana Mongeau.

Pese a lo reciente de su historia de amor y al hecho de que no pueden verse todo lo que les gustaría debido a que su nuevo chico pasa la mayor parte del tiempo en Italia debido a su carrera como parte del dúo Benji & Fede, salta a la vista que la cantante y actriz está atravesando un momento muy dulce.

"Ben es un encanto y hablar con él a través de FaceTime todo el tiempo consigue ponerme una gran sonrisa en la cara. Obviamente él vive en Italia, así que manejar la situación está resultando interesante", ha confesado la joven de 21 años en conversación con la revista People.

Su decisión de hacer público su noviazgo con Benjamin cuando el final de su relación sentimental de un año con Mod Sun aún acaparaba titulares, principalmente por la amenaza del rapero de vender las pertenencias de la artista que aún estaban en su poder, se debe principalmente a su certeza de que la noticia se filtraría antes o después.

"Tendría que esforzarme al máximo y llegar a extremos insospechados para esconderme si no quisiera decir nada al respecto. Por la realidad es que los paparazzi me siguen a todas partes y los fans siempre acaban por enterarse de todo, así que me resulta casi imposible ocultar algo durante demasiado tiempo", ha reconocido.

El músico italiano, por su parte, ha caído completamente rendido a los pies de la famosa pelirroja y no para de dedicarle piropos en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram 🥰💖💖 @bellathorne #bellathorne Una publicación compartida por Bella Thorne Fan Page 😍💖 (@thorneusa) el 9 de Jun de 2019 a las 2:06 PDT

"Mi inglés en muy malo. Cariño, lo que quiero decir es que siempre estás muy sexy, no consigo encontrar una foto tuya en la que no aparezcas sexy. Eso es lo que quería decir. ¿Lo he escrito correctamente? Te echo de menos", le aseguraba recientemente en una de sus últimas publicaciones.