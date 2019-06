¿Justin Bieber desafió a Tom Cruise a un combate de artes marciales?

Los fans de Justin Bieber todavía se están preguntando qué se apoderó del joven cantante para que este domingo echara mano de su cuenta de Twitter con el objetivo de retar al mismísimo Tom Cruise a un combate de artes marciales mixtas en el marco del campeonato de la UFC (Ultimate Fighting Championship).

En el tuit con que el joven presentó la propuesta y extendió su desafío al actor de 'Misión: Imposible' se aseguró de etiquetar al presidente de la compañía, Dana White, para tratar de dar la mayor visibilidad posible a la idea, y ha conseguido que el luchador Conor McGregor se ofrezca voluntario para ejercer de anfitrión de ese hipotético evento deportivo a través de su promotora McGregor Sports and Entertainment.

Ver esta publicación en Instagram @drewhouse Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 29 de May de 2019 a las 1:05 PDT

De paso, McGregor ha querido añadir algo más de emoción a todo el asunto proponiendo que el enfrentamiento sea doble e incluya además un combate que le enfrente de manera paralela al actor Mark Wahlberg.

Las redes sociales no han tardado en realizar una comparativa entre el artista de 25 años y la estrella de Hollywood, de 56, que no hay que olvidar que se ha labrado toda una reputación por grabar sus escenas de acción y de lucha. En vista de la experiencia que Cruise ha acumulado a lo largo de su carrera, no resultaría demasiado arriesgado especular con que la balanza se inclinaría en su favor sobre el ring por mucho que Justin haya estado entrenando en el gimnasio para desarrollar su musculatura.

Esa es una de las razones por la que algunos fans del intérprete han comenzado a especular con la posibilidad de que se trate todo de una estrategia promocional para dar visibilidad a algún nuevo proyecto de Justin, que estaría relacionado de alguna manera con Tom Cruise o con la lucha.