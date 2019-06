Miley Cyrus estuvo en entrevista exclusiva con LOS40

Una trilogía. Así ha concebido Miley Cyrus su nuevo proyecto discográfico. Un triple EP cuyo primer episodio acabamos de recibir bajo el título de “She is coming”.

Con motivo de este lanzamiento y a pocas horas de su actuación en el Primavera Sound, LOS40 pudo entrevistar a la cantante en exclusiva para España y para toda Latinoamérica.

La intérprete que primero nos conquistó como Hannah Montana y después como Miley Cyrus nos contó todos los detalles de su trilogía: She is coming (ya disponible), She is here y She is everything.

"Cattitude tiene un poderoso mensaje para toda la gente joven: tú lo eres todo y tú eres lo que quieras ser"

Ver esta publicación en Instagram SHE HAS ARRIVED ! #SHECAME Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 31 de May de 2019 a las 3:42 PDT

Nuestro compañero de LOS40 Barcelona, Adrián Soler, también le preguntó por su familia, por sus colaboraciones y su relación con Mark Ronson y hasta con la posibilidad de un regreso de Hannah Montana: "Probablemente yo sea la mayor fan de Hannah Montana porque me ha dado todo lo que tengo. Pero no me piden su regreso tan a menudo como me gustaría"

Mira aquí la entrevista completa: