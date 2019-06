Sophie Turner trató de conseguir una cita con Matthew Perry hace tres años

Al igual que otros muchos jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando comenzó a emitirse 'Friends', la actriz Sophie Turner es una fan incondicional de la serie, con la gran diferencia de que, gracias a su estatus de estrella, en su caso sí que existe la posibilidad de que algún día se tope con sus protagonistas en algún evento de la industria.

Sin embargo, el destino quiso que se topara con Matthew Perry -conocido por dar vida a Chandler Bing en la ficción- en la calle y, pese a la diferencia de edad que existe entre ellos, no tuvo ningún reparo en tratar de llamar su atención comentando a través de Twitter que le había visto trabajando cerca de su casa.

"Pasaba todos los días por delante del teatro en el que estaba ensayando una obra para ir al Budgens de mi barrio, que es un pequeño supermercado. Y todos los días le veía fumando fuera", ha confesado la actriz en una entrevista a la red social en la que ha ido recordando las historias ocultas detrás de algunos de sus tuis más graciosos o bochornosos.

La joven, que por su parte solo utiliza cigarrillos electrónicos, llegó incluso a comprarse un mechero con la esperanza de poder utilizarlo para acercarse al veterano intérprete con la excusa de ofrecerle fuego y entablar así una conversación.

"Siempre tenía el cigarrillo encendido, así que lo único que conseguí fue hacer el ridículo", ha reconocido. "Pero sí, la cuestión es que Matthew estaba allí y pensé que a lo mejor acabaría viendo ese tuit y que, no sé, que se pondría en contacto conmigo y me invitaría a salir, pero eso no sucedió nunca", ha añadido para concluir su historia.