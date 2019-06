Frank Ocean se ducha a diario con agua fría para 'afilar' su cerebro

Aunque no es muy dado a hablar con los medios de comunicación y, en ese sentido, prefiere dirigirse directamente a sus seguidores a través de las redes sociales, el rapero Frank Ocean ha querido hacer una excepción a su política informativa habitual para desvelar, a la edición digital de la revista Daze, varios de sus hábitos diarios en el plano de la belleza, el bienestar físico y la salud mental.

"Siempre me doy una ducha de agua fría por las mañanas. El agua fría me reactiva y afila mi cerebro", ha asegurado el intérprete de 31 años. "Me gusta tomarme un café antes de tomar clases de una lengua extranjera todos los días. También practico deporte semanalmente y, sobre todo, trato de verbalizar pensamientos positivos: ¡todo ello es clave!", ha añadido.

A pesar de la pasión que ha sentido siempre por los cereales más azucarados del mercado, el artista no ha tenido más remedio que reducir drásticamente su consumo en tiempos recientes al ser plenamente consciente del efecto tan nocivo que ejercen en su organismo.

"Me encantan los cereales muy, muy dulces, como los Toast Crunch de canela o los Cheerios de manzana. Pero ya prácticamente no los como porque sé que no son buenos para mí. El exceso de azúcar es muy perjudicial", ha revelado en la misma conversación para explicar, a continuación, por qué se está planteando ahora renunciar a su tradición de llevar gorros en invierno.

"Mira, es que tengo la piel muy sensible y se me irrita con facilidad. Hay días en los que siento que me queda todo muy bien y, luego, me doy cuenta de que a mi piel no le gusta que me ponga gorro constantemente. Debería hacer caso a mi madre, que siempre me decía que cosiera bien la seda que está en el interior de las gorras para evitar que se me irrite la piel. ¡Es que es muy sensible!", se ha sincerado.