IT: Capítulo Dos La Película

El mal resurgirá en Derry cuando el director Andy Muschietti reúna al Club de los Perdedores —jóvenes y adultos— en el lugar donde todo comenzó para IT: Capítulo 2. El filme es la secuela de la cinta de Muschietti IT: Eso (2017) aclamada por la crítica y con un éxito en taquillas que reunió más de 700 millones de dólares en todo el mundo. Al redefinir y trascender el género, IT: Eso se convirtió en un hito cultural y también en el filme de terror más taquillero de la historia. Como cada 27 años el mal vuelve a la ciudad de Derry, Maine, It: Capítulo 2 reúne a los personajes adultos —que tiempo atrás tomaron su propio camino— casi tres décadas después de los sucesos del primer filme. James McAvoy encarna a Bill, la nominada al Óscar Jessica Chastain es Beverly, Bill Hader interpreta a Richie, Isaiah Mustafa es Mike, Jay Ryan encarna a Ben, James Ransone es Eddie, y Bill Skarsgård retoma el papel de Pennywise.