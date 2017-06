Hace unos días el cantante canadiense Justin Bieber recibió un botellazo por qué en uno de sus conciertos no quiso cantar la canción de "Despacito" que grabó con el cantante puertoriqueño Luis Fonsi.

La reaccion de Luis Fonsi al saber que Justin Bieber evita cantar ‘Despacito’.

Frente al pedido de sus miles de fans para que cantara la canción de los latinos Luis Fonsi y Daddy Yankee, Justin se sincera y le dice a la multitud:

"No puedo hacer esa canción especificamente. no sé la letra... No puedo hacerlo".

Una persona de la audiencia no tomó nada bien el rechazo del joven astro del pop y le lanzó una botella que casi golpea en la cabeza al cantante. Rápido de reflejos, logró esquivar el objeto.

Ante esto Luis Fonsi en entrevista radiofónica con ABC News, Fonsi justificó al joven cantante:

“No lo culpo si no sabe la letra, yo creo que hay que comprender que no es su idioma principal”, y agregó, “podemos esperar a que el chico de pronto llegue a la perfección”.