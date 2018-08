Camila Cabello habló sobre su relación actual con Fifth Harmony

Cuando parecía que las tensiones entre Fifth Harmony y Camila Cabello por la salida de esta última de la formación habían acabado por desvanecerse, una broma realizada por la humorista Tiffany Haddish en los MTV VMA para destacar el éxito que ha cosechado la intérprete de 'Havana' en solitario, y que se vio recompensado con cinco nominaciones de cara a la entrega de premios, ha conseguido reabrir viejas heridas.

De esa forma la polémica vuelve a estar servida, en especial después de que Lauren Jauregui haya contraatacado vía Twitter defendiendo los logros de la banda, que actualmente se encuentra en medio de un descanso profesional, y todo ello sin que Camila haya intervenido en ningún momento.

Lo cierto es que apenas una hora antes de que Haddish ofendiera a los fans de la girl-band al burlarse de que ninguna de las antiguas compañeras de Camila estuviera siquiera presente en la gala, ella misma aseguraba en la alfombra roja del evento que había conseguido reparar en gran parte su relación con Normani Kordei, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren.

"No me gustan los enfrentamientos ni los drama. Ahora tengo la impresión de que estamos en un punto muy bueno, me refiero a las chicas y a mí. A Normani la vi hace poco en los Billboard Music Awards y tuvimos la oportunidad de ponernos al día. Le dije que estaba muy emocionada por todos los proyectos que tiene ante ella. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi al resto, pero me aseguré de pedirle que le pasara el mismo mensaje a todas", explicaba al portal Access Hollywood.

En opinión de la estrella de la música, los reproches que se cruzaron en su momento (5H afirmaba que Camila no les había avisado de su intención de iniciar una carrera por separado y esta alegaba que sí lo había hecho) han quedado en gran parte olvidados gracias a los meses que han transcurrido desde entonces.

"Creo que ya ha pasado suficiente tiempo y podemos distanciarnos de todo lo sucedido como para que nuestra relación mejore. En la vida no merece la pena perder el tiempo con esas cosas", añadía.