Para esto Liam Payne utiliza su música

Aunque de momento no se atreve a aventurar cuándo saldrá al mercado el que será su primer trabajo discográfico en solitario, dos años después de que su banda One Direction se embarcara en un supuesto 'descanso temporal', al menos el cantante Liam Payne ya se ha animado a desvelar una de las principales temáticas que abordará buena parte de las canciones de su disco: nada menos que su "pasión" por las relaciones sexuales.

"Me encanta el sexo, me apasiona, y creo que la música es el mejor medio que tengo para expresar mi identidad como hombre joven que se encuentra en medio de un proceso de crecimiento personal. El sexo es bueno, me encanta y siempre estoy abierto a ello", ha manifestado en conversación con el diario británico The Sun.

Semejante afirmación no habrá dejado demasiado sorprendidos a sus seguidores habida cuenta de que su primer sencillo, 'Strip That Down', de cuyo lanzamiento pronto se cumplirá un año, ya incluye todo tipo de referencias sexuales y constituye una evidente oda a la conexión física y personal que se forja entre dos enamorados.

Sin embargo, en la actualidad el intérprete británico se encuentra soltero y sin compromiso después de haber protagonizado junto a la también cantante Cheryl Tweedy, madre de su hijo Bear (1), una de las separaciones más llamativas del año en la crónica social de su país; una circunstancia que, al tener que encontrar acomodo en el álbum, le ha obligado a posponer su salida al mercado unos meses más.

"Tenía suficientes canciones para publicarlo y la verdad es que ya casi estaba listo. Pero luego sentí que había ciertos temas que ya no me representaban tanto y anécdotas de la vida que no me apetecía compartir teniendo en cuenta todo lo vivido. Para serte sincero, las cosas han cambiado mucho para mí, y quiero ser honesto con mis sentimientos", ha asegurado en la misma conversación.