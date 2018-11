¿Camila Cabello participaría en cine?

Camila Cabello reúne todas las cualidades necesarias para marcarse un Lady Gaga y probar suerte en el cine tras triunfar en la industria musical.

Además de poseer un carisma especial que ya le hacía destacar entre sus antiguas compañeras de Fifth Harmony y que sin duda sabría trasladar también a la gran pantalla, la cantante pertenece a una nueva generación de inmigrantes estadounidenses que dominan el idioma de sus padres -el español, en su caso- y presumen con orgullo de sus orígenes, lo que no dejaría de suponer una ventaja en un momento en que lo latino se considera un valor en alza en Hollywood.

Quizá por ellos los rumores de que había aceptado un papel en el remake de 'West Side Story' que prepara Steven Spielberg se dieron casi automáticamente por buenos, al considerar que la joven encajaba perfectamente en el perfil que buscaban los directores de casting de la producción para dar vida a los miembros de la banda callejera de los Sharks: alguien que supiera cantar y bailar y fuera además raíces latinas.

Sin embargo, ella misma se ha encargado de aclarar que ese no es el caso y que por el momento no tiene ninguna intención de diversificar su carrera más allá de las colaboraciones puntuales que realiza como imagen de algunas marcas.

"No es cierto, no formo parte del proyecto", ha asegurado la artista en declaraciones al diario The Sun. "Puede que si se cruzara en mi camino el personaje adecuado... pero mi prioridad número uno siempre será la música".

Por el momento ya se ha confirmado que Ansel Elgort protagonizará el esperado film dando vida a Tony, y se cree que el mismísimo Liam Payne podría haber sido abordado para sumarse al reparto como uno de los componentes de la otra banda rival de la historia, los Jets.