Aerolínea explica procedimientos de seguridad con la ayuda de Spider-Man

Algunos de los vuelos de United Airlines cuentan con una sorpresa a bordo. Es obligación, antes de volar, mostrar o explicar a los viajeros los procedimientos de seguridad a seguir durante el viaje.

Aprovechando la expectativa del estreno de 'Spider-Man: Far From Home' la aerolínea proyecta un vídeo llamado 'Fly Like a Superhero' donde aparece Spider-man en diferentes circunstancias mientras los tripulantes explican todo.

En el vídeo no aparece el protagonista Tom Holland, pero sí aparecen personajes como Hemky Madera y Tony Revolori.