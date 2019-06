Sharon Osbourne trató de suicidarse hace tres años

La estrella televisiva Sharon Osbourne, colaboradora de programas matutinos y esposa del veterano músico Ozzy Osbourne, no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar alguno de los efectos más dramáticos (y potencialmente trágicos) que se desprenden de su dura y prolongada lucha contra la depresión, la cual llegó a su punto álgido hace unos tres años cuando la celebridad trató incluso de poner fin a su vida.

"Hace tres años, pasé por uno de los baches más difíciles de mi vida y pensé en abandonar y dejarlo todo. Es que sentía que ya no podía más, que no podía lidiar con la presión. Fue mi marido el que me encontró y me llevó directamente al hospital", ha expresado la también representante, quien ha recordado que lleva más de dos décadas tomando antidepresivos y otros medicamentos para lidiar con su dolencia, a su paso por el espacio de la televisión británica 'Loose Women'.

El impacto emocional y psicológico de semejante contratiempo también fue especialmente considerable para los tres hijos del matrimonio Osbourne (Jack (33), Kelly (34) y Aimee (35)), quienes se quedaron consternados y con el "corazón roto" después de ser testigos de cómo su afamada madre perdía -casi definitivamente- toda esperanza en un futuro relativamente apacible y marcado por el bienestar a todos los niveles.

"Para los niños fue horrible también, sin duda, les rompí el corazón y les asusté como nadie lo había hecho antes. Les dolía verme así, y durante mi tratamiento psicológico conocí a dos chicas que habían perdido a sus madres de esa manera". Ver el daño