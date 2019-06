Tom Hanks perdió la cabeza en un evento junto a su esposa

No cabe duda de que Tom Hanks es uno de los actores más famosos y queridos de la meca del cine que se ha acostumbrado a ser reconocido allá donde va, por esa misma razón la experiencia que vivió a finales de este abril mientras se encontraba en el festival de música country Stagecoach le resultó tan desconcertante y digna de ser compartida ahora públicamente.

El intérprete asistió al evento para ver actuar en directo a su esposa Rita Wilson y, como muchos otros de los asistentes, quiso refrescarse con una cerveza mientras paseaba de un escenario a otro para ver a todos los artistas en cartel. Para su sorpresa, cuando se presentó en una de las barras a disposición del público, el personal se negó a servirle al no contar con una acreditación que certificara que podía beber legalmente.

"Les respondí rápidamente: 'Aquí dice, en ese mismo cartel, que venden cerveza y he venido a pedirles una, pero no me la van a dar por qué... ¿por qué piensan que soy menor de edad?", ha explicado a su paso por el programa de su amiga Ellen DeGeneres.

En un primer momento Hanks intentó razonar con las cuatro camareras allí presentes, recordándoles que tiene 62 años y que muy probablemente todas supieran de sobra quién era, pero sus esfuerzos resultaron en vano. Cuando esa estrategia falló, procedió a intentar sobornarlas con entradas para el estreno de la cuarta entrega de 'Toy Story' y la posibilidad de recorrer con él la alfombra roja.

"Tengo que reconocer en su favor que no cedieron ni un milímetro", ha reconocido. "Estuve discutiendo con ellas durante veinte minutos. No paraba de repetirles: '¿Lo dices en serio? ¿Es que no tienes ojos en la cara?'. Creo que las asusté un poco, pero estaban totalmente decididas a mantenerse en sus trece".

Al final un buen samaritano decidió acudir en su ayuda y entregarle la correspondiente identificación (una pulsera que se conseguía mostrando un documento de identidad en el mostrador correspondiente) y por fin pudo tomarse a gusto su cerveza.