¿Qué se ha propuesto Rihanna con su nueva línea de ropa de lujo?

La cantante Rihanna ya reveló en su momento que la nueva colección de moda que estaba desarrollando en colaboración con el conglomerado de empresas de Louis Vuitton, la cual gestiona su marca Fenty, sería lo suficientemente "inclusiva" en el apartado de tallas para que todas las mujeres que pudieran permitirse adquirir sus prendas encontraran aquellas que mejor se adaptaran a su figura.

Y ahora que ha tenido ocasión de presentar por todo lo alto sus creaciones con la apertura de una tienda 'pop-up' en Londres, la estrella del pop ha querido incidir precisamente en su deseo de contribuir a la erradicación de los cánones de belleza más agresivos e inflexibles con su nueva línea de ropa, ya que está precisamente concebida para acentuar las curvas femeninas y hacer que sus clientes se sientan más cómodas que nunca en su propia piel.

Ver esta publicación en Instagram 11 am Una publicación compartida por badgalriri (@badgalriri) el 23 de May de 2019 a las 7:51 PDT

"Con frecuencia paso por una tienda y me digo: 'Me encanta esto, pero ojalá fuera de otro color o tuviera un tejido diferente'. Y ahora tengo la suerte de poder decidir cómo quiero que sean mis diseños. Me encantan las siluetas poderosas y quiero que las mujeres se sientan cómodas y llenas de confianza en sí misma: eso es lo que me he propuesto con mi colección", ha declarado en conversación con la edición británica de la revista Vogue.

La personalidad y el particular estilo de la diva barbadense no solo quedan reflejados en los coloridos estampados de su gama de prendas de lujo, o en el hecho de que una de las tallas más pequeñas de las que dispone la colección -como ella misma aseguraba la semana pasada- encaje a la perfección en su silueta. Y es que la artista ha logrado recrear también en sus modelos los elementos más distintivos de uno de sus principales referentes en este departamento: su propia madre Monica.

"Siempre me ha encantado la moda y la estética en general. Me encantaba todo lo que llevaba mi madre, desde el maquillaje hasta la ropa. El estilo de mi madre era genial, hasta el punto de que yo he heredado muchos de sus gustos. Le gustaba la ropa holgada pero al mismo tiempo favorecedora y femenina. Yo solo quería ser como ella", se ha sincerado en la misma entrevista.