Millie Bobby Brown impide que una joven se pierda su propia graduación

La actriz Millie Bobby Brown ha pasado las últimas semanas viviendo prácticamente a bordo de un avión para cumplir con los compromisos promocionales de su nueva película, 'Godzilla 2: el rey de los monstruos' y, entre viaje y viaje, ha aprovechado para rescatar a una joven llamada Marissa que estaba desesperada por encontrar una forma de llegar a Nueva York esta semana para asistir a su graduación en la universidad de Columbia

"Acabo de llegar de Los Ángeles y el viaje ha sido una locura", ha explicado la protagonista de 'Stranger things' este miércoles durante su aparición en el programa de Jimmy Fallon.

"Hubo algún tipo de confusión con dos vuelos y no podían despegar. Yo estaba en la sala de espera, aunque nosotros ya habíamos encontrado otro medio de transporte para venir a Nueva York, cuando escuché a una chica explicando que se iba a perder su propia graduación. Así que me acerqué a ella y le pregunté si querría viajar conmigo. Y me dijo: '¡Claro que sí!'. Hemos venido juntas y hoy está aquí entre el público. Aunque estoy segura de que a sus padres no les habrá hecho ninguna gracia que viajara con desconocidos", ha bromeado Millie.