La boda de Joe Jonas y Sophie Turner debería haber sido un secreto

La unión de Joe Jonas y Sophie Turner ha sido uno de los más sorprendentes y originales del mundo del entretenimiento en lo que va de año debido a la decisión que tomó la joven pareja de casarse en Las Vegas, frente a un imitador de Elvis y un reducido grupo de familiares y amigos y justo después de que la banda del cantante actuara en la gala de los Billboard Music Awards.

Sus fans se enteraron de que la ceremonia estaba teniendo lugar casi a tiempo real gracias a los vídeos que el productor y DJ Diplo iba compartiendo en su cuenta de Instagram sin que, al parecer, los novios le hubieran dado permiso para hacerlo.

Aunque ninguno de los dos artistas se hacía ilusiones de que su paso por el alto se desarrollara bajo el más estricto secreto, en vista de su proyección pública, tampoco se esperaban que cada minuto de la ceremonia se retransmitiera para el resto del mundo.

"Fue todo cosa de Diplo. Él arruinó la sorpresa. Adoro a Diplo, pero es cierto que le gusta más publicar en Instagram que a un niño de 13 años. Publica algo cada cinco segundos. Hace hasta directos utilizando filtros de caras de perros. Nos lo hemos tomado a risa, nos divierte mucho. Nos pareció ridículo. No me podía creer que [se grabara] entrando en la capilla diciendo: 'Voy a pasarme por esta boda muy rápido'", ha reconocido Joe a su paso por el programa radiofónico 'Capital Breakfast With Roman Kemp' al que acudió junto a sus dos hermanos para promocionar el regreso por todo lo alto de los Jonas Brothers.

Los recién casados no le guardan rencor al DJ por su indiscreción, pero probablemente no planeen decirle dónde y cuándo se irán de luna de miel en vista de que desean mantener esos planes en privado.