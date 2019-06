Confunden a Paola Jara con esta reconocida actriz porno

Hace algunos días se volvió viral en las redes sociales un video porno donde supuestamente aparecía la cantante de música popular Paola Jara y muchos de los seguidores de la artista se sorprendieron por dicho filme.

“Obviamente no soy yo, es un montaje. Los que me conocen y observan bien las fotos saben que puede ser una niña que tal vez tiene rasgos parecidos a los míos, pero esa no soy yo”.

Esto fue lo que aseguró Jara al enterarse de la existencia del video. Pues la verdad es que se trata de Karlee Grey una actriz porno que ha realizado más de 400 películas y al parecer se parece bastante a Paola. En la galería superior tenemos fotos de las dos mujeres ¿Será que se parece?