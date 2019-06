Vanessa Hudgens no aparecerá en el reboot de 'High School Musical'

La fiebre de los reboots también se ha apoderado de Disney y la exitosa fórmula que en su momento demostró ser 'High School Musical' -con sus dos secuelas, los discos de sus respectivas bandas sonoras, las giras y el merchandaising- resultaba una tentación demasiado grande como para que los estudios no decidieran revisitar esa historia musical ambientada en un instituto.

Sus antiguos protagonistas, por supuesto, han crecido y son ahora unos treintañeros que se han labrado unas carreras en la gran pantalla, como es el caso de Zac Efron, o en el teatro musical, en el que se ha centrado más recientemente Vanessa Hudgens.

Aunque ya se ha confirmado que la nueva película contará con un elenco nuevo, siempre cabe la posibilidad de que algunos de los actores de las anteriores entregas realicen una aparición, bien sea como su antiguo personaje o en un nuevo rol, para hacer un guiño al pasado. Sin embargo, los fans no deberían hacerse ilusiones con ver de nuevo a Vanessa (o Gabriella) en la pequeña pantalla.

"Lo más probable es que no. Esta chica ya no aparenta estar en el instituto. Creo que el verdadero corazón de 'High School Musical' son los estudiantes, así que voy a dejar que ellos sean los protagonistas", ha afirmado la actriz en una entrevista al portal Seventeen.

Pese a esa decisión, Vanessa guarda recuerdos muy buenos de la saga que la lanzó a la fama y la convirtió en una estrella de la noche a la mañana, además de en la mitad de una de las parejas más mediáticas de aquella época: la que formaba junto a su compañero de reparto Zac Efron.

"Creo que de lo que más me acuerdo es de rodar 'We're All In This Together'. Estábamos todos juntos, haciendo la coreografía que llevábamos semanas ensayando. No sé, me pareció mágico y aún hoy me emociona".