Madonna presenta su 14° álbum de estudio “Madame X”

Influenciada creativamente por vivir en Lisboa, Portugal, durante los últimos años, ‘Madame X’ es una colección de 15 nuevas canciones que celebran la carrera de Madonna con la música y la cultura latina junto con otras influencias globales. En el álbum, Madonna le da vida a esto mientras canta en portugués, español e inglés a través de varias canciones. Madonna colaboró en ‘Madame X’ con el productor Mirwais, así como con los productores Mike Dean y Diplo, entre otros.

Madonna se está preparando para una serie de conciertos íntimos que se llevarán a cabo exclusivamente en teatros, lo que le brinda a los fanáticos la oportunidad de verla actuar en un entorno como nunca antes la habían hecho. Madame X Tour comenzará el 12 de septiembre en la BAM Howard Gilman Opera House en Nueva York y contará con varias noches de presentaciones en cada ciudad, incluyendo actuaciones en el Teatro Chicago, The Wiltern en Los Ángeles, el Coliseo en el Caesars Palace en Las Vegas, el teatro Boch Center Wang en Boston, The Met Philadelphia y el teatro Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason. Madame X Tour continuará a principios de 2020 con actuaciones en el Coliseum de Lisboa, el Palladium de Londres y en el Grand Rex de París.Madonna es la artista femenina en solitario con más giras vendidas de todos los tiempos, tiene la gira de conciertos más taquillera jamás realizada por una artista femenina con su Sticky & Sweet Tour (2008-2009) con $ 408 millones.