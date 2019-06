Taylor Swift lanza su nuevo sencillo 'You Need To Calm Donw'

Taylor Swift nos vuelve a sorprender, ahora con la salida de su nuevo sencillo, “You Need To Calm Down”. Además, a través de un Instagram Live anunció la fecha de lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, el cuál llevará por título, Lover, para el 23 de agosto, mismo que ya está disponible para pre salvar y en pre orden, e incluye este nuevo tema, además de el éxito “ME!” ft. Brendon Urie de Panic! At The Disco.

Por si fuera poco, “You Need To Calm Down” llegó acompañado de un lyric video. Escucha aquí la canción: