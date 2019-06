LOS40ONESHOT con noticias musicales actuales

Paulo Londra, Skrillex, Bruno Mars entre otros artistas, hacen parte del nuevo disco de Ed Sheeran. Sale a la luz pública una nueva versión de 'Time Waits For No One' cantada por Freddie Mercury. Jhay Cortez está liderando la nueva era de artistas latinos urbanos con su éxito global “No Me Conoce” junto con su remix en colaboración con J Balvin & Bad Bunny.