El impactante regalo de Justin Bieber a su mánager Scooter Braun por su cumpleaños

La carrera de Justin Bieber se verá para siempre ligada a la de Scooter Braun, el hombre que le descubrió cuando era tan solo un chico de 12 años que publicaba vídeos cantando los temas de otros artistas en YouTube y que logró convencer al rapero Usher de que le apadrinara en la industria discográfica.

Por otra parte, al joven cantante no se le escapa que tanto su vida como la de su mánager habrían sido muy distintas si sus caminos no se hubieran llegado a cruzar y así ha querido recordárselo muy sutilmente en la particular tarjeta de felicitación que le ha hecho llegar con motivo de su 38 cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram 3rd wheel king Una publicación compartida por Scooter Braun (@scooterbraun) el 28 de Abr de 2019 a las 11:04 PDT

"Feliz cumpleaños, Scooter... Soy increíble, no hay de que", reza la dedicatoria que la estrella de la música escribió sobre una instantánea de la campaña que realizó para Calvin Klein, en la que aparece posando en ropa interior y con una mano metida dentro de los calzoncillos.

Aunque en un principio ese mensaje podría interpretarse como una referencia a que Justin es y muy probablemente seguirá siendo su cliente más importante, varias fuentes cercanas a ambos aseguran que en realidad la imagen encierra un significado muy importante para ambos por motivos desconocidos.

Ver esta publicación en Instagram Living that @drewhouse life. #coachella Una publicación compartida por Scooter Braun (@scooterbraun) el 21 de Abr de 2019 a las 12:20 PDT

Scooter Braun celebró una fecha tan especial con una fiesta en el local San Vicente Bungalows de West Hollywood a la que no faltaron estrellas de la talla de Katy Perry, Ashton Kutcher o el mencionado Usher, íntimo amigo suyo.