Camila Cabello necesitó un montón de vino para grabar sus escenas de pasión con Shawn Mendes

Este jueves a medianoche Camila Cabello y Shawn Mendes han estrenado la canción 'Señorita' con la que trataban de repetir el éxito que obtuvieron en 2015 con su dueto 'I Know What You Did Last Summer'. Y ya se puede afirmar que lo han conseguido.

La principal diferencia entre ambas colaboraciones es que los cantantes ya no son ningunos adolescentes y se han desprendido de la imagen apta para todos los públicos que abrazaron en los inicios de sus respectivas carreras profesionales, él como aspirante a sustituir a Justin Bieber como ídolo juvenil y ella como parte de la banda Fifth Harmony.

El resultado de esta evolución ha sido un vídeo musical en el que Camila da vida a la camarera de un bar de carretera y Shawn a un motorista, con el que han conseguido dejar a sus fans boquiabiertos debido a las escenas de pasión que comparten en la habitación de un motel, durante las que los abdominales del artista canadiense se llevan gran parte del protagonismo.