Apple Watch permitirá eliminar las apps preinstaladas

La próxima actualización del sistema operativo de Apple Watch que estará disponible antes de que acabe el año permitirá a sus usuarios eliminar las aplicaciones preinstaladas que no sean de su interés, para liberar así espacio que de otro modo ocuparían apps de fitness o la alarma, la radio y el cronómetro -entre otras tantas- de las que por ahora no pueden deshacerse pese a no utilizarlas.

En ese sentido, sigue el mismo camino que los iPhone, que ya permiten hacer lo mismo en sus terminales.

Otra de las novedades que introducirá watchOS 6 para facilitar la vida de los fans del dispositivo tiene que ver con la forma en que se instalan las actualizaciones, para lo que de momento sigue necesitándose que estén enlazados a un teléfono de la compañía para aceptar los términos y condiciones. Sin embargo, muy pronto todo ese proceso podrá realizarse desde el propio reloj.