Bella Thorne rompe a llorar tras descubrir que su exnovia se ha comprometido

No corren buenos tiempos para Bella Thorne. En espacio de apenas unas semanas, la actriz y cantante puso punto final a las relaciones sentimentales que había mantenido de forma simultánea durante más de un año con la influencer Tana Mongeau y el rapero Mod Sun, y su ruptura con este último se complicó rápidamente cuando él sugirió que iba a vender las posesiones de la joven a través de eBay, a lo que siguió un cruce de reproches muy público con amenazas legales incluidas.

Por si eso no fuera suficiente, la semana pasada tuvo que lidiar con el chantaje al que la estaba sometiendo un hacker que había obtenido acceso a unas imágenes suyas comprometidas y que le llevó a hacer pública ella misma esas fotos en que aparecía desnuda.

Ver esta publicación en Instagram Still shook from this 😍 Una publicación compartida por Bella and Tana 😍 (@bellathorneandtanamongeau) el 8 de Ene de 2018 a las 7:32 PST

Como colofón a esta etapa tan complicada, este lunes la antigua estrella Disney ha sufrido un duro golpe emocional tras enterarse de que su exnovia se ha comprometido con otra celebridad de YouTube, Jake Paul. Su reacción no ha tardado en llegar a través de la esfera virtual, donde Bella ha compartido varios vídeos llorando junto al mensaje: "Cuando tu ex se compromete con otro". La propia Tana ha querido dejar un comentario en la publicación tan escueto como confuso: "Oh dios mío".

Sin embargo, unas pocas horas después Bella ya había conseguido superar el disgusto y ha querido enviarle sus mejores deseos a su antigua pareja, que también cumplía 21 años ese mismo día.

"En lo bueno y en lo malo. Te quiero, Tana. Eres una chica preciosa y muy especial", le aseguró para ilustrar una foto antigua de ambas en las que aparecían abrazadas a bordo de un yate.