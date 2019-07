Se conoce la verdadera causa de la muerte de ex participante de “El Desafío”

Julián González es el ex novio de María Fernanda Aguilar, ex participante de “El Desafío“ que perdió la vida en extrañas circunstancias en las playas de Puerto Colombia. Según el joven lo contado por varios medios de comunicación no era verdad ya que Mafe no perdió la vida por intentar salvar a alguien, tan solo ocurrió un suceso inesperado en el mar que cobró la vida de la hermosa joven.

“Mafe no se tiró a salvar a nadie, ni a mi, ni a su mejor amigo. Los seres humanos cometen errores humanos, y el mar es muy traicionero. Lo único que puedo decir en estos momentos, es que donde quiera que Mafe esté, está en un lugar mejor pues es la persona con el corazón más puro y noble que llegué a conocer en mi vida“, reveló.

En la galería superior tenemos la publicación del joven.